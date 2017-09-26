В Калиновке взрываются артиллерийские склады

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Вторник, 26 сентября 2017, 23:06
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В Калиновке Винницкой области взрываются артиллерийские склады.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Около 22:00 на линию 102 поступил звонок о том, что слышны взрывы. В дальнейшем установлено, что разрываются артиллерийские снаряды на территории воинской части. Сейчас правоохранители совместно со спасателями эвакуируют жителей сел Павловка, Калиновка и Сальник", - отметил он.

Полиция обеспечивает охрану имущества местных жителей от мародеров.

По словам Тракало, в.и.о. председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отправил на место происшествия своего заместителя Александра Фацевича. Также по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, начал работу ситуационнный центр Винницкой облполиции для эвакуации людей из зоны возможного поражения.

Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

По данным УП, взрывается 48-й арсенал Минобороны Украины (в/ч А-1119).

В Калиновке живет 19 000 человек, в Павловке - 1,5 тысячи, в Сальнике - 1,2 тысячи.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил, что срочно выехал с группой офицеров Генштаба в Калиновку.

Позже в Генштабе сообщили, что к тушению пожара, который произошел на отдельных площадках складов ВСУ, привлекли два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ГСЧС.

Как известно, 26-27 сентября на территории Винницы и приграничных районов области проходят антитеррористические учения.

Украинская правда

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие
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