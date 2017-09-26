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СБУ, МВД и армия проводят антитеррористические учения в Виннице

Вторник, 26 сентября 2017, 14:54

26-27 сентября на территории Винницы и приграничных районов области проходят антитеррористические учения.

Об этом говорится в сообщении Винницкой областной государственной администрации.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Их организует координационная группа антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Винницкой области при участии Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления.

УСБУ в Винницкой области обратилось с просьбой к жителям и гостям региона с пониманием отнестись к мероприятиям, которые будут проводиться в рамках учебной антитеррористической операции.

У граждан могут проверять документы, удостоверяющие личность, а также производить осмотр личных вещей. Также возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Украинская правда

Темы: ВинницаСБУМВДармия
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