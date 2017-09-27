Полиция и спасатели не знают, что за "взрывы" слышали киевляне

Столичные правоохранители получили 4 обращения относительно звуков взрывов в Киеве, на каждый адрес выезжали с проверкой, однако взрывы не подтвердились.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик.

"Было 4 обращения. В Дарницком, Соломенском и Святошинском районах. На каждый адрес выезжали. Все осмотрели, проверили. Взрывы не подтвердились. Может, это слышались взрывы в Калиновке", - рассказала Блыщик.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева обращений по взрывам от киевлян не получала.

"Обращений к нам о взрывах или о том, что что-то горит, не было. Но взрывы были. Я сама слышала на Лесном массиве. Я сразу обратилась к нашим подразделениям, но там сообщили, что обращений с адресами нет. Возможно, это доносились взрывы из Калиновки. Там по прямой 170 км. Я, к сожалению, не знаю, есть ли такие снаряды, которые можно так далеко слышать", - сказала пресс-секретарь ДСНС Киева Светлана Водолага.

В то же время начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник заверил "Украинскую правду", что услышать Калиновку в Киеве невозможно.

"Это невозможно, чтобы то, что сейчас происходит в Калиновке, чтобы в Киев дошли звуки. Там что-то 300 км. Нельзя это услышать в Киеве. В самом Киеве и области у нас никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. То, что люди слышали какие-то взрывы, то, скорее всего, это были салюты ", - сказал Мотузяник.

Руководитель Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Роман Герасименко сообщил, что никаких учений на территории Киевской области ночью не было.

"Никаких учений и стрельб ночью 27 сентября на Киевщине не было. Если были звуки похожие на взрывы, то это могли быть салюты", - Герасименко.

Как известно, около 00:20 27 сентября жители некоторых районов Киева и некоторых близлежащих населенных пунктов сообщили, что слышали звуки, похожие на взрывы.

Такие звуки были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, на Оболони, Троещине, Лукьяновке, Дарнице, Дорожичах. От них дрожали оконные стекла.

Ранее Вышгородская райгосадминистрация сообщала, что с 25 сентября по 25 октября на территории военного стрельбища ВЧ 3027 Национальной гвардии Украины в Вышгороде будут проводиться военные учения.

Согласно сообщению, "занятия по выполнению упражнений стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров" будут проводиться ежедневно с 09:00 до 18:00, а по четвергам с 18:00 до 02:00. Однако стоит отметить, что люди слышали звуки, похожие на взрывы в ночь со вторника на среду, когда учения должны были закончиться в 18:00.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Склады начали взрываться.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Ирина Балачук, Украинская правда