В Калиновке пострадали 2 человека, пожар 4 домов потушили – ГСЧС

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Среда, 27 сентября 2017, 10:33

По оперативной информации по состоянию на 10 утра среды, в Калиновке травмированы два человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 10:00 эвакуировано более 30 000 человек.

Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой помощи и психологи ГСЧС.

Калиновка
Калиновка
Фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

 

Сейчас закрыто движения всех видов транспорта, в том числе:

- автотранспорта на автодороге Житомир – Могилев-Подольский;

- железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги;

- воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г.. Калиновка.

Отключены линии электропередач Калиновка – УкрФлора и Калиновка – Лавровка.

Отключено газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка.

 

ГСЧС напоминает, что жителям Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) сообщили об эвакуации, а по заявкам жителей дополнительно вывозят из с. Иванов и Лесная-Лысеевка Калиновского района.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 691 человек и 149 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка от Минобороны и 3 пожарных поезда.

 



Также работает 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.

К месту происшествия направлены 20 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 98 человек и 48 единиц техники.

Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек.

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область
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