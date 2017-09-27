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Из-за ситуации в Винницкой области Порошенко созывает военный кабинет

Среда, 27 сентября 2017, 10:27

Президент Петр Порошенко собирает военное командование для поиска путей ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Калиновке Винницкой области.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций", - пишет глава государства.

Также он рассказал, что, получив доклад начальника Генштаба Виктора Муженко и главы СБУ Василия Грицака, поручил им срочно вылететь в Винницкую область.

"Также в течение ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии от премьер-министра и министра обороны. Хочу отметить эффективные действия центральной и местной власти во время эвакуации населения. Отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров, которые помогают спасать людей", - сообщил президент.

По его словам, "военный кабинет" соберется после возвращения глав Генштаба и СБУ из Калиновки.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отрабатываются разные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.

По фактам взрывов в Калиновке к ЕРДР внесена информация с предварительной квалификацией "диверсия".

Украинская правда

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Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествиеПорошенкоармия
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