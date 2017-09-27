Появилось видео мощного взрыва в Калиновке
Появилось свежее видео взрывов в Калиновке. В частности, зафиксирован мощный взрыв на складах боеприпасов.
По данным 112.ua, по состоянию на 10:55 среды, 27 сентября, слышны одиночные взрывы.
Как взрываются склады боеприпасов под Винницей (видео Reuters) pic.twitter.com/DaTNWLwVrV— Крым. Реалии (@krymrealii) September 27, 2017
Пресс-офицер регионального медиа-центра Минобороны Андрей Агеев в эфире 112.ua сообщил, что взрывы на арсенале продолжаются, но интенсивность их значительно уменьшилась.
"Интервал где-то примерно 10-15-20 мин. Продолжается ликвидация очагов пожара. Сейчас саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг хранилищ", - сказал Агеев.
Он добавил, что в ближайшее время группы разминирования начнут проверку тех населенных пунктов, откуда проводилась эвакуация населения.
"Будут проверять территории населенных пунктов на наличие опасных предметов, возможно, снарядов, которые не разорвались в результате разлета", - сказал он.
По словам Агеева, решение о том, когда жителям можно вернуться домой, будет принято только после того, как пройдет проверка территорий саперами.
Он также добавил, что пока окончательная причина пожара неизвестна.
"По состоянию на сейчас точной информации нет. Откидать вариант беспилотника оснований нет. Это может быть и беспилотник, и другие способы и средства, используемые диверсантами. Причины будут установлены после проверки, которая будет организована после ликвидации пожара. Тогда выяснится, это внешний фактор или небрежность кого-то из должностных лиц", - подытожил Агеев.
Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.
По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".
Ирина Балачук, УП
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