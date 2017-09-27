Появилось видео мощного взрыва в Калиновке

Появилось свежее видео взрывов в Калиновке. В частности, зафиксирован мощный взрыв на складах боеприпасов.

По данным 112.ua, по состоянию на 10:55 среды, 27 сентября, слышны одиночные взрывы.

WATCH: Thousands evacuated in Ukraine as ammunition depot explodes https://t.co/HuyBagHdkj via @ReutersTV pic.twitter.com/xJFAghYolJ — Reuters Top News (@Reuters) September 27, 2017

Пресс-офицер регионального медиа-центра Минобороны Андрей Агеев в эфире 112.ua сообщил, что взрывы на арсенале продолжаются, но интенсивность их значительно уменьшилась.

"Интервал где-то примерно 10-15-20 мин. Продолжается ликвидация очагов пожара. Сейчас саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг хранилищ", - сказал Агеев.

Машина, в которую попал снаряд Скриншот с видео 112.ua

Он добавил, что в ближайшее время группы разминирования начнут проверку тех населенных пунктов, откуда проводилась эвакуация населения.

"Будут проверять территории населенных пунктов на наличие опасных предметов, возможно, снарядов, которые не разорвались в результате разлета", - сказал он.

По словам Агеева, решение о том, когда жителям можно вернуться домой, будет принято только после того, как пройдет проверка территорий саперами.

Военные на месте происшествия Скриншот с видео 112.ua

Он также добавил, что пока окончательная причина пожара неизвестна.

"По состоянию на сейчас точной информации нет. Откидать вариант беспилотника оснований нет. Это может быть и беспилотник, и другие способы и средства, используемые диверсантами. Причины будут установлены после проверки, которая будет организована после ликвидации пожара. Тогда выяснится, это внешний фактор или небрежность кого-то из должностных лиц", - подытожил Агеев.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.



По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Ирина Балачук, УП