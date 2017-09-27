Кабмин выделил 100 млн на ликвидацию последствий в Калиновке

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Среда, 27 сентября 2017, 11:45

Кабинет министров выделил на ликвидацию последствий взрывов на арсенале возле Калиновки Винницкой области 100 миллионов гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Я помню Балаклею . Сегодня уже Винница... Дураки повторяют ошибки, умные делают выводы", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что 27 сентября состоится заседание военного комитета под председательством верховного главнокомандующего, где будет проанализирована ситуация и сделаны выводы.

"Хочу сказать, что мы как и в Балаклее на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации выделим сегодня 100 миллионов гривен", – отметил премьер.

Кроме указанного решения министры также проголосовали за выделение Министерством внутренних дел дополнительно Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 23,5 миллиона гривен.

Гройсман также заявил, что считает неслучайным уничтожение арсенала боеприпасов в Калиновке.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Валентина Романенко, УП

Темы: Кабинет министров чрезвычайное происшествие Винницкая область
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