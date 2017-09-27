Поезда в обход Калиновки идут с опозданием на 12 часов

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Среда, 27 сентября 2017, 15:39

Некоторые поезда, которые пустили в обход Калиновки из-за взрывов, идут с огромным опозданием, из-за чего люди вынуждены пересаживаться на другой транспорт и ехать втридорога.

Об этом пишет в Facebook журналист "Украинской правды" Евгений Руденко, который едет в столицу из Черновцов.

"Ориентировочное опоздание поезда Черновцы – Киев 12 часов. При удачном стечении обстоятельств", – сообщил он.

"Народ выпрыгивает в полях, чтобы за $100-$150 добраться на такси до Киева или стоя в переполненной маршрутке", – добавил журналист.

"Это все, что нужно знать о готовности "Укрзализныци" и страны в целом к серьезным чрезвычайным происшествиям на четвертом году войны", – посетовал он.

Сам Руденко решил ехать в маршрутке даже стоя 4 часа после того, как поезд простоял 1,5 часа в Хмельницкой области.

Изначально ожидалось, что поезд из Черновцов прибудет в Киев на 4-5 часов позже графика. Люди паниковали, так как у некоторых самолет из "Борисполя".

Из-за чрезвычайной ситуации с боеприпасами на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области 47 пассажирских поездов пустили по измененному маршруту. В "Укрзализныце" предполагали, что время их задержки в пути составит 5-8 часов.

Также запрещено движение на участках государственной автодороги М-21 "Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский" км 284+198 - км 298+966 (Калиновка – Винница) – водители должны объезжать зону риска.

 

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали как минимум два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 тысяч человек.

"Винницаводоканал" усилил охрану своего предприятия.

Предварительно открыто производство относительно "диверсии".

Вероятно, причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.

За этот год это уже третий пожар на военных складах, до этого были в Харьковской и Донецкой областях.

Алена Рощенко, УП

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область транспорт
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