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Появилась информация, что склады в Калиновке мог поджечь беспилотник

Среда, 27 сентября 2017, 10:57

Советник президента Юрий Бирюков говорит, что причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области мог стать беспилотный летательный аппарат.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - рассказывает Бирюков.

По его словам, пострадали только открытые площадки хранения, при этом подземные хранилища, бетонные ангары и кирпичные склады не повреждены.

"Хранить боеприпасы под открытым небом - это не наше изобретение, это распространенная практика. Конечно, хочется все поглубже. Но это миллионы долларов в стройку, которых в бюджете пока нет", - объясняет советник Порошенко.

По его словам, на обеспечение "живучести" 48-го арсенала в Калиновке в 2015 году было выделено из бюджета 600 тысяч гривен, в 2016 году - 2 миллиона, в 2017 - 6 миллионов.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая областьпрезидент
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