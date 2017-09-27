Великобритания решительно осудила приговор оккупантов Умерову

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Среда, 27 сентября 2017, 17:39

Дело и приговор лидеру крымскотатарского национального движения Ильми Умерову является очередным свидетельством систематического преследования Российской Федерацией людей, которые выступают против незаконной аннексии Крыма.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине, которое выражает свою глубокую обеспокоенность.

"Этот случай подтверждает дальнейшее ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, начиная с 2014 года, о чем говорится в последнем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о нарушении прав человека в Крыму, обнародованном 25 сентября", – напоминают в посольстве.

"Позиция Умерова о незаконности аннексии Крыма широко поддержана международным сообществом, в частности, Генеральной ассамблее ООН и Евросоюзом, который ввел соответствующие санкции против России. С самого начала дело Умерова, включая содержание в психиатрическом отделении в 2016 году, не соответствовало никаким международным стандартам", – отмечают там.

В посольстве Великобритании подчеркивают, что не признают и никогда не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией.

"РФ должна вернуть Крым Украине и немедленно освободить всех задержанных и заключенных в связи с их несогласием с действиями российской власти на Крымском полуострове", – отмечают дипломаты.

Как известно, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Адвокаты одного из лидеров крымскотатарского национального движения настаивают, что их подзащитный может физически не выдержать наказание, которое ему избрал оккупационный суд в Крыму.

Сам Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда был ожидаемым и является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.

Он отметил, что будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Украинская правда

Темы: крымские татары права человека
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