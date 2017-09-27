Адвокат о приговоре Умерову: В его случае – это смертная казнь

Адвокаты одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова настаивают, что их подзащитный может физически не выдержать наказание, которое ему избрал оккупационный суд в Крыму.



Об этом в ходе пресс-конференции в среду заявили адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов.



"Мы не ожидали такого приговора, потому что прокурор просил значительно мягче приговор. В случае с Умеровым – это смертная казнь. Он болезненный человек и может не выдержать", - сказал Полозов.



По его словам, если приговор вступит в силу, Умерова могут перевезти в колонию-поселение на материковую часть РФ.



"Его могут перевести на материковую часть России. Есть одна колония в Керчи, но как показывает практика, украинцев туда не посылают", - отметил он.



"Единственное, что мы можем сделать – максимум гласности и пытаться оказывать давление на центр принятия решений, на Кремль. Я призываю украинскую власть, журналистов, международных организаций над этим работать", - добавил он.



В свою очередь Фейгин, который включился по скайпу с места событий, отметил, что Умеров сейчас находится в хорошем психологическом состоянии.



"Мы только что виделись, он поехал домой... психологически он очень сильный... Понимаете, практически все наши доводы, не говоря уже о допросах свидетелей – этого ничего нет в приговоре. Сейчас Умеров остается под подпиской о невыезде. Пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба, он будет находиться дома", - пояснил Фейгин.



В свою очередь первый заместитель министра информполитики Эмине Джапаров заявила, что их министерство вместе с МИД планируют активные действия для поднятия этой темы на международной арене.



В то же время президент Украины назвал приговор суда "позорным".

Ганебний «вирок» проти Ільмі Умерова. Герой свого народу, проти якого Москва застосувала найгірші методи радянської репресивної машини. pic.twitter.com/7RYCYwjWan — Петро Порошенко (@poroshenko) September 27, 2017

Как известно, в среду 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.



Роман Кравец, УП