Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат о приговоре Умерову: В его случае – это смертная казнь

Среда, 27 сентября 2017, 14:43

Адвокаты одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова настаивают, что их подзащитный может физически не выдержать наказание, которое ему избрал оккупационный суд в Крыму.

Об этом в ходе пресс-конференции в среду заявили адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов.

"Мы не ожидали такого приговора, потому что прокурор просил значительно мягче приговор. В случае с Умеровым – это смертная казнь. Он болезненный человек и может не выдержать", - сказал Полозов.

По его словам, если приговор вступит в силу, Умерова могут перевезти в колонию-поселение на материковую часть РФ.

"Его могут перевести на материковую часть России. Есть одна колония в Керчи, но как показывает практика, украинцев туда не посылают", - отметил он.

"Единственное, что мы можем сделать – максимум гласности и пытаться оказывать давление на центр принятия решений, на Кремль. Я призываю украинскую власть, журналистов, международных организаций над этим работать", - добавил он.

В свою очередь Фейгин, который включился по скайпу с места событий, отметил, что Умеров сейчас находится в хорошем психологическом состоянии.

"Мы только что виделись, он поехал домой... психологически он очень сильный... Понимаете, практически все наши доводы, не говоря уже о допросах свидетелей – этого ничего нет в приговоре. Сейчас Умеров остается под подпиской о невыезде. Пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба, он будет находиться дома", - пояснил Фейгин.

В свою очередь первый заместитель министра информполитики Эмине Джапаров заявила, что их министерство вместе с МИД планируют активные действия для поднятия этой темы на международной арене.

В то же время президент Украины назвал приговор суда "позорным".

Как известно, в среду 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Роман Кравец, УП

Темы: крымские татарыРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: