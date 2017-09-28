Одиночные взрывы в Калиновке могут звучать еще 3-4 дня - Минобороны

Одиночные взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.

Об этом сообщил во время брифинга начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, цитирует его пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на вечер 28 сентября взрывы практически прекратились, но единичные детонации боеприпасов возникают на технической территории. Их вызывает перепад температур, поскольку на территорию, где был пожар, авиацией сбрасывается вода", - сказал он.

Шевцов заверил, что эти взрывы для местного населения, окружающих сел опасности не несут.

По его словам, сейчас на территории работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, привлечено 7 пожарных танков. Они дежурят непосредственно в зоне ликвидации.

Машины разграждения делают проходы в завалах, чтобы танки могли дойти до каждого участка и залить водой, чтобы не допустить возгораний.

"Уже прибыли группы разминирования от Вооруженных Сил Украины. Всего планируется привлечь около 50 групп численностью 300 человек. Также прибыли группы разминирования от ГСЧС, которые совместно будут разминировать территорию", - сказал Николай Шевцов.

Он отметил, что большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале, спасены.

"Боеприпасы в закрытых, подземных, арочных и железобетонных хранилищах остались невредимыми. Также хочу отметить, что на складах Вооруженных Сил Украины химические боеприпасы отсутствуют", - добавил генерал-майор.

Шевцов также сообщил, что до конца года все арсеналы будут оборудованы системами раннего выявления, средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Украинская правда