Салон мебели, на фасаде которого уничтожили граффити, закрылся
Салон мебели, на фасаде которого уничтожили патриотические граффити со времен Майдана, закрылся.
Об этом сообщил в Facebook руководитель магазина Игорь Доценко, который ранее комментировал уничтожение рисунков.
"Уважаемые граждане, салон "Эмпориум" закрыт. Несмотря на то, что мы три с половиной года ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и зарисовали эти работы, чтобы и осуществить этот акт вандализма", - заявил Доценко.
Также он выразил надежду, что "полиция и суд разберутся" в ситуации.
В свою очередь в Институте истории НАН Украины заявили, что граффити, вероятно, "уничтожены владельцем магазина "Эмпориум", которая является арендатором помещения Института украинского языка НАН Украины, без согласования с владельцем дома".
По данным Института, дом по ул. Грушевского, 4 является собственностью НАН Украины и находится на балансе Института истории Украины НАН Украины, который не согласовывал договора аренды Института украинского языка с владельцем "Эмпориум".
"Сотрудники Института истории Украины и других гуманитарных академических учреждений, размещенных в доме, крайне возмущены подобными действиями арендатора. Надеемся, что правоохранительные органы дадут им надлежащую оценку в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.
3 сентября стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.
Доценко эти граффити назвал "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".
Активисты патриотических организаций разгромили вход в магазин, а у входной двери подожгли шины.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.
Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что уничтожены граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.
Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити по ч.2 ст 298 Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда
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