Салон мебели, на фасаде которого уничтожили граффити, закрылся

Салон мебели, на фасаде которого уничтожили патриотические граффити со времен Майдана, закрылся.

Об этом сообщил в Facebook руководитель магазина Игорь Доценко, который ранее комментировал уничтожение рисунков.

"Уважаемые граждане, салон "Эмпориум" закрыт. Несмотря на то, что мы три с половиной года ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и зарисовали эти работы, чтобы и осуществить этот акт вандализма", - заявил Доценко.

Также он выразил надежду, что "полиция и суд разберутся" в ситуации.

В свою очередь в Институте истории НАН Украины заявили, что граффити, вероятно, "уничтожены владельцем магазина "Эмпориум", которая является арендатором помещения Института украинского языка НАН Украины, без согласования с владельцем дома".

По данным Института, дом по ул. Грушевского, 4 является собственностью НАН Украины и находится на балансе Института истории Украины НАН Украины, который не согласовывал договора аренды Института украинского языка с владельцем "Эмпориум".

"Сотрудники Института истории Украины и других гуманитарных академических учреждений, размещенных в доме, крайне возмущены подобными действиями арендатора. Надеемся, что правоохранительные органы дадут им надлежащую оценку в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.

3 сентября стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Доценко эти граффити назвал "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".

Активисты патриотических организаций разгромили вход в магазин, а у входной двери подожгли шины.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что уничтожены граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити по ч.2 ст 298 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда