В Калиновке до сих пор одиночные взрывы - ДСНС

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Суббота, 30 сентября 2017, 10:05

По состоянию на утро субботы на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области до сих пор одиночные взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 30 сентября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что закрытым остается движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от города Калиновка.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие
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