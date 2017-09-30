У Калинівці припинились неконтрольовані вибухи - ДСНС

Станом на ранок суботи на складах боєприпасів у районі Калинівки на Вінниччині припинились неконтрольовані вибухи, загрози для місцевих немає.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 08:30 30 вересня 2017 року неконтрольованих вибухів та виникнення осередків пожеж на технічній території арсеналу не спостерігається, але під час роботи важкої інженерної техніки військових груп розмінування відбуваються підриви окремих вибухонебезпечних предметів під мінними тралами", - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба зазначила, що відповідні роботи проводять на забрудненій боєприпасами місцевості, і вони не становлять загрози мешканцям постраждалих районів.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.