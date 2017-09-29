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Луценко: На складах в Калиновке мог быть заложен детонатор

Пятница, 29 сентября 2017, 20:48
Луценко: На складах в Калиновке мог быть заложен детонатор

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

Об этом он сказал в эфире "Интера" в пятницу вечером.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы - это часть военных действий Российской Федерации. Мы видим полные признаки диверсии. По Балаклее: мы установили перелет через российско-украинскую границу БПЛА, который сбросил заряды, которые стали причиной взрыва. Следовательно, это диверсия со стороны РФ ", - рассказал генпрокурор.

"В Калиновке мы не имеем доказательств того, что был беспилотный аппарат, но мы имеем все факты, свидетельствующие о том, что вероятно был заложен детонатор", - добавил он.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

28 сентября в Минобороны сообщили, что одиночные взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоВинницкая областьчрезвычайное происшествие
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