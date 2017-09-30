В Киеве создадут Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

188 просмотров
Суббота, 30 сентября 2017, 14:12

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в столице.

Об этом говорится в указе президента за 29 сентября, который опубликовали на его сайте в субботу.

"Создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве", - говорится в указе.

Также президент поручил Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с создания суда.

Кроме того, отмечается, что указ начинает действовать со дня его публикации.

Темы: суд указы Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Замглавы Нацполиции в суде защищал подчиненных, подозреваемых в преступлениях на Майдане 30 сентября 2017, 01:25
ГПУ снова попросит суд дать разрешение на преследование Фучеджи 29 сентября 2017, 17:09
Суд отложил решение о томах дела Насирова. Он говорит о "шоу" 29 сентября 2017, 13:32
powered by lun.ua
Главные новости
Лысенко: Боевики открывали огонь из танков вблизи Авдеевки
ГПУ не нашла криминала в повышении цен на сжиженный газ
В Калиновке прекратились неконтролируемые взрывы - ГСЧС
Сутки в АТО: боевики били из минометов и танков, ранены 4 бойцов ВСУ
Все новости
фото

Соцсеть взбудоражили образцы нижнего белья женщин-военных ВСУ

кино

О Лесе Украинке снимут художественный фильм

сологамия

"Сама на себе": итальянка отгуляла свадьбу с собой