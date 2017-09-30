В Киеве создадут Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в столице.

Об этом говорится в указе президента за 29 сентября, который опубликовали на его сайте в субботу.

"Создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве", - говорится в указе.

Также президент поручил Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с создания суда.

Кроме того, отмечается, что указ начинает действовать со дня его публикации.