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В Киеве создадут Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

Суббота, 30 сентября 2017, 14:12

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в столице.

Об этом говорится в указе президента за 29 сентября, который опубликовали на его сайте в субботу.

"Создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве", - говорится в указе.

Также президент поручил Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с создания суда.

Кроме того, отмечается, что указ начинает действовать со дня его публикации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судуказыПорошенко
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