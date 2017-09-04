Поляков похвастался справкой от психиатра
Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков прошел психиатрическое обследование, которое анонсировал на прошлой неделе.
Об этом он сам заявил в Facebook.
"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника о том, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3", - написал Поляков.
Также он добавил, что согласно с консультативным заключением психических нарушений обнаружено не было.
Как известно, в конце июля Поляков обратился в Генпрокуратуру с требованием начать уголовное производство по факту препятствования его депутатской деятельности сотрудниками НАБУ, а также передал туда материалы о злоупотреблении служебным положением директором НАБУ Артемом Сытником.
По словам Полякова, у него есть "фантастическая, бешеная" информация после которой "любой руководитель НАБУ должен, как минимум, написать заявление и сложить полномочия".
В свою очередь Сытник назвал обвинения в его адрес от Полякова случаем, достойным внимания психиатра.
Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря, которому суд на время следствия избрал залог в 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет.
Нардеп трижды отказывался надевать его на себя.
Однако 23 августа правоохранители надели электронный браслет слежения на народного депутата Максима Полякова.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.