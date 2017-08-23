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На Полякова наконец-то надели браслет

Среда, 23 августа 2017, 14:57
На Полякова наконец-то надели браслет
страница Максима Полякова в Facebook

Правоохранители надели электронный браслет слежения на народного депутата Максима Полякова.

Об этом на своей странице Facebook сообщает сам народный избранник.

"Прошло полтора месяца с момента первой попытки НАБУ надеть на меня электронный браслет. Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, которые каждый раз учили работников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуры, я как законопослушный гражданин одел электронное средство контроля", - написал он.

Нардеп добавил к своему посту фото, на котором демонстрирует окольцованную браслетом левую ногу и свое удовлетворение по этому поводу.

Как сообщалось, 16 августа народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков снова отказался надеть электронный браслет слежения. По данным САП, это был уже третий его отказ.

Ранее Поляков дважды отказался позволить полиции надеть на себя электронный браслет.

Нардеп заявил, что "юридически" ему не предлагали надеть браслет.

Суд избрал ему залог 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет в качестве меры пресечения.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.

Украинская правда

Темы: ПоляковНАБУ
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