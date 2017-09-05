Гройсман рассказал приоритеты бюджета на следующий год

547 просмотров
Вторник, 5 сентября 2017, 00:38

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство завершает работу над проектом закона о госбюджете на 2018 год, и он будет внесен на рассмотрение Верховной Рады 15 сентября.

Он отметил, что приоритетами бюджета являются децентрализация, поддержка реального сектора экономики, медицина, оборона, строительство дорог.

Так, по его словам, на здравоохранение дополнительно Кабмин намерен выделить 10 млрд грн, 5% от ВВП пойдет на финансирование украинской обороны. Кроме того, сохранится финансовая децентрализация, предполагается поддержка реального сектора экономики с точки зрения программ поддержки украинской промышленности, фермерства.

"У нас будут четкие приоритеты, то есть их станет на три больше, чем в прошлом году", – сказал он.

Укринформ

Темы: Гройсман бюджет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман обещает инвестиции в поддержку стартапов 1 сентября 2017, 10:34
Гройсман назначит коммуникатора с парламентом 30 августа 2017, 11:50
Гройсман поручил разобраться с повышением цен на автогаз 29 августа 2017, 15:17
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман рассказал приоритеты бюджета на следующий год
OVERTIME: Главные события дня в экономике
ГПУ закрыла дело против Данилюка
Главные новости дня
Все новости
Гастро-новости

15 заведений, которые открылись в Киеве в августе

Книги

"Прогулка по лесам": отрывок из книги о путешествии по Аппалацкой дорожке