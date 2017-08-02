Учения "Запад-2017": Украинский посол уверен, что РФ не нападет из Беларуси

Украинский посол Игорь Кизим считает, что Беларусь не будет площадкой для нападения России на Украину на военных учениях "Запад-2017" .

Об этом он заявил в интервью изданию "Белорусские новости".

"С учетом неоднократных заверений белорусского руководства оснований для тревоги, что белорусская сторона станет каким-то плацдармом для нападения, у меня лично нет", - заявил Кизим.

Посол напомнили, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заверял нашу сторону и президента лично в том, что территория его страны никогда не станет плацдармом для агрессии против Украины.

В то же время, по его словам, пока российские войска будут находиться на территории Беларуси, полного спокойствия со стороны Украины не будет.

"Россия не придерживается своих слов, Россия нарушила все международные договоренности, которые были. Из этих соображений Украина никогда не будет спокойно относиться к учениям, где есть российское присутствие", - подчеркнул дипломат.

Как известно, совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2017"запланированы на 14-20 сентября.

Глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков заявлял, что в них примут участие в общей сложности 12700 военнослужащих, на территории Белоруссии будет около 10200 солдат, из которых примерно 3 тысячи будут представителями РФ.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что Россия может использовать военные учения с Беларусью "Запад-2017" против Украины и Европы.

Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял по этому поводу: "Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении". Страны восточной Европы опасаются, что Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.

Украинская правда