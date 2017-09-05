Гримчак рассказал, чем заменят АТО в законе о реинтеграции Донбасса

В законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагают заменить термин "АТО" на "операция по обороне Украины", но слова "война" не будет.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает "Радио Свобода".

"Мы можем назвать это войной. Тогда фактически мы объявляем войну России. Сегодня Россия говорит, что "нас там нет". Но когда мы объявляем войну, мы начинаем "получать" все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?", - объяснил Грымчак.

Также он отметил, что в законопроект относительно миротворцев будут внесены изменения, которые предложат на рассмотрение нардепам после сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"После того, как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения... Думаю, что до конца сентября", - сказал он.

Как сообщалось, проект закона о реинтеграции Донбасса еще не подан в Верховную Раду.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко рассказала, что закон о реинтеграции Донбасса почти готов, осталось решить вопрос введения в регион миротворческой миссии.

Подробнее о позициях фракций относительно закона читайте в материале "Украинской правды" "Переживет ли Верховная Рада осень. Взгляд изнутри".