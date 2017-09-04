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В законе о деоккупации Донбасса осталось решить один вопрос

Понедельник, 4 сентября 2017, 15:06

Закон о реинтеграции Донбасса почти готов, осталось уладить вопрос введения в регион миротворческой миссии.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко на брифинге в кулуарах парламента в понедельник, передают "Українські новини".

"Этот законопроект готов на 99%, единственный момент, который сейчас проговаривается, это включение в него миротворческой миссии, о чем Президент будет говорить в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН во второй половине сентября... Я думаю, как только мы определимся с вопросом о миротворческой миссии, СНБО будет рассматривать документ", - сказала она.

По словам Луценко, рассматривается 3 варианта введения миротворческой миссии: полицейская миссия ОБСЕ, миссия ООН и европейская полицейская миссия.

По ее словам, конечный документ будет внесен в парламент до начала октября.

Она отметила, что такая миссия будет расположена по всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в так называемой серой зоне и на украинско-российской границе.

"Я думаю, что после дополнительных консультаций с нашими партнерами по "нормандскому формату" такой пункт будет включен в договор, и он будет презентован на рассмотрение Верховной Рады, где будет проведено дополнительное обсуждение", - добавила она.

Как сообщалось, проект закона о реинтеграции Донбасса еще не подан в Верховную Раду.

Документ будет внесен в парламент после того, как его одобрит Совет национальной безопасности и обороны.

Темы: ДонбассоккупациязаконодательствоВерховная РадаАТО
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