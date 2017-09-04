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В Раде еще нет законопроекта о деоккупации Донбасса

Понедельник, 4 сентября 2017, 14:04

Проект закона о реинтеграции Донбасса еще не подан в Верховную Раду.

Об этом в понедельник на брифинге заявил председатель парламента Андрей Парубий.

"Он сейчас на завершающем этапе и, как мы запланировали, предварительно этот закон должен быть рассмотрен на СНБО, а затем передан в Верховную Раду", - сказал он.

"На сегодня он еще не подан в парламент", - добавил Парубий.

В то же время источники "Украинской правды" во фракциях БПП и "Народный фронт" говорят, что в ближайшее время этот законопроект принимать не собираются.

Как сообщалось, в конце августа руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что законопроект о деоккупации Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит Совет национальной безопасности и обороны.

Роман Кравец, УП

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Темы: Верховная РадаДонбассАТОзаконодательство
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