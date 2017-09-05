Главные новости дня

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Вторник, 5 сентября 2017, 22:30

Подборка самых важных новостей за 5 сентября на Украинской правде.

Об образовании. Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который начинает реформу образования в Украине.

О Саакашвили. Министерство юстиции получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

О судьях. Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло.

О Хомутыннике. Председатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник решил оставить пост руководителя группы на период расследования Генеральной прокуратуры Украины и проверки Государственной фискальной службы его деклараций.

О Крыме. Более 5 тысяч артиллеристов вооруженных сил РФ начали масштабные военные учения, в том числе и в оккупированном Крыму.

О миротворцах. Украина готова прорабатывать вопрос развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе. В то же время в МИД подчеркивают, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно.

О Клыхе. Незаконно осужденный в России украинец Станислав Клых находится в психиатрической больнице города Магнитогороск Челябинской области.

О Путине. Президент России Владимир Путин считает, что миротворцы ООН на Донбассе пойдут на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, но это надо согласовывать с "ЛНР" и "ДНР".

А в случае поставок США летального оружия в Украину может возрасти количество жертв, а боевики могут направит свое оружие в другие зоны конфликта, предупредил Путин.

Темы: образование Саакашвили
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