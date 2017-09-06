Все пятеро погибших в ДТП на Ровенщине оказались политологами

Как оказалось, в результате ДТП, произошедшего в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пять политологов.

Об этом сообщил в Facebook политический эксперт Юрий Романенко.

"Какой чёрный день. Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. в реанимации умер также пятый пассажир "Опеля"- общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов", - написал он.

Как известно, Попов ранее занимал пост заместителя главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, до последнего времени был секретарем Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине.

По информации Романенко, предварительная версия аварии - занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.

Еще один политический эксперт Богдана Бабич сообщила в Facebook, что все пятеро погибших возвращались в Киев с конференции "Стратегия сотрудничества государств Междуморья в условиях гибридной войны" в Варшаве. У Владимира Карагяура при себе нашли удостоверение сотрудника Spilno.tv.

По ее словам, Kуринный также был преподавателем Национального университета "Киево-Могилянская академия", а Маслак - историком.

Как сообщалось, в результате ДТП, произошедшего на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли четыре человека, еще один попал в реанимацию.

Украинская правда