Порошенко анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг
Президент Петр Порошенко анонсировал законопроект, который должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав".
Об этом он заявил в Верховной Раде в четверг во время выступления с ежегодным посланием к народным депутатам.
"На очереди проект, который предлагает украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Он должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав", - отметил Порошенко.
В то же время президент заявил, что государство не будет вмешиваться в частное общение.
"В сферу частного языкового общения государство вообще не должно вмешиваться. И вмешиваться никогда не будет". - подчеркнул Порошенко.
Он также упомянул как достижение квотирование украинского языка на радио.
"Спасибо вам за эти результаты. Мы уже слышим их. Как это сработает на телевидении, тоже скоро увидим", - добавил президент.
Как известно, 23 мая 2017 года Верховная Рада приняла законопроект, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.
16 июня 2016 года Верховная Рада приняла закон о квотировании украинского языка на радио.
Олег Твердь для УП
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