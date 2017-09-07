Порошенко анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг

Президент Петр Порошенко анонсировал законопроект, который должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав".

Об этом он заявил в Верховной Раде в четверг во время выступления с ежегодным посланием к народным депутатам.

"На очереди проект, который предлагает украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Он должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав", - отметил Порошенко.

В то же время президент заявил, что государство не будет вмешиваться в частное общение.

"В сферу частного языкового общения государство вообще не должно вмешиваться. И вмешиваться никогда не будет". - подчеркнул Порошенко.

Он также упомянул как достижение квотирование украинского языка на радио.

"Спасибо вам за эти результаты. Мы уже слышим их. Как это сработает на телевидении, тоже скоро увидим", - добавил президент.

Как известно, 23 мая 2017 года Верховная Рада приняла законопроект, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла закон о квотировании украинского языка на радио.

Олег Твердь для УП