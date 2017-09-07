Поляков хочет, чтобы новый залог за него внес глава НАБУ

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков хочет, чтобы новый залог за него – 608 тысяч гривен – внес директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.



Об этом Поляков заявил в комментарии "Украинской правде" 7 сентября.



"Деньги закончились. Предлагаю Сытнику внести с полученной взятки 1 млн долларов за меня залог. Пусть поделится", – сказал он.



На просьбу ответить на вопрос серьезно, Поляков сказал: "Серьезно, обращусь к нему письменно, чтобы поделился".

Как стало известно 7 сентября, Соломенский райсуд Киева направил залог народного депутата Максима Полякова в 304 тысячи гривен, который он заплатил раньше, в доход государства и назначил ему новый в размере 608 тысяч гривен.



Поляков внес назначенный судом залог в 304 тысяч гривен 25 июля.



Но депутат долго отказывался выполнять еще одну меру - надевать электронный браслет слежения.



В связи с этим руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предупреждал, что если Поляков не наденет электронный браслет, внесенный им залог взыщут в доход государства.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП