Поляков хоче, щоб нову заставу за нього вніс глава НАБУ

Народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков хоче, щоб нову заставу за нього – 608 тисяч гривень – вніс директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про це Поляков заявив у коментарі "Українській правді" 7 вересня.

"Гроші закінчились. Пропоную Ситнику внести з отриманого хабара 1 млн доларів за мене заставу. Нехай поділиться", – сказав він.

На прохання відповісти на запитання серйозно, Поляков сказав: "Серйозно, звернуся до нього письмово, щоб поділився".

Як стало відомо 7 вересня, Солом'янський райсуд Києва спрямував заставу народного депутата Максима Полякова у 304 тисячі гривень, яку він сплатив раніше, у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень.

Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень 25 липня.

Але депутат довго відмовлявся виконувати ще один запобіжний захід - вдягати електронний браслет стеження.

У зв'язку з цим керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький попереджав, що якщо Поляков не вдягне електронний браслет, внесену ним заставу стягнуть у дохід держави.

Поляков також стверджував, що має "фантастичну, скажену" інформацію після якої "будь-який керівник НАБУ повинен, як мінімум, написати заяву і скласти повноваження".

У свою чергу Ситник назвав звинувачення на його адресу від Полякова випадком, гідним уваги психіатра.

Як відомо, ГПУ просила Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат.

Парламент дав дозвіл на притягнення їх до відповідальності, однак не дав дозвіл на затримання.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП