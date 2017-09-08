Россия не ответила на ноту протеста относительно украинца Гриба
Министерство иностранных дел Украины не получило от России ответа на ноту протеста в отношении задержанного украинца Павла Гриба.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "Радио Свобода".
"Отправили ноту с требованиями: обеспечить доступ консулов к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, обеспечить его право на адвокатскую защиту и обеспечить лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет. По состоянию на сейчас ответа от России нет", - сказала Беца.
Как известно, представители защиты приехали в следственный изолятор ФСБ в Краснодаре, где содержится гражданин Украины Павел Гриб, однако их к задержанному пока не пускают.
Российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Беларуси – и по состоянию на 7 сентября не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.
Белорусская сторона только 31 августа подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Беларусь 24 августа.
При этом правоохранители республики отмечали, что информации о выезде из Беларуси Гриба не имеют.
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