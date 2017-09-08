Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К похищенному Грибу не пускают адвоката

Пятница, 8 сентября 2017, 14:34

Представители защиты приехали в следственный изолятор ФСБ в Краснодаре, где содержится гражданин Украины Павел Гриб, однако их к задержанному пока не пускают.

Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

Он отметил, что Гриб содержится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре.

"Представители защиты находятся здесь, но нас пока к нему не пускают", - сказал Сабинин.

Он также подтвердил, что украинец подозревается в совершении преступления по ст.205 УК РФ (терроризм).

Как известно, российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Беларуси – и по состоянию на 7 сентября не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Как известно, белорусская сторона только 31 августа подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Беларусь 24 августа.

При этом правоохранители республики отмечали, что информации о выезде из Беларуси Гриба не имеют.

Темы: Росcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Минобороны РФ рассказало, сколько и каких вооружений сдала "ЧВК Вагнер"
"Бавовна" в Бердянске: в Госдуме подтвердили гибель российского генерала Цокова
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: