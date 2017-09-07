Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не пускает к Грибу украинских консулов

Четверг, 7 сентября 2017, 18:39

Российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа - на следующий день после пересечения им границы Беларуси - и до сих пор не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Он отметил, что согласно консульской конвенции между Украиной и РФ, российские правоохранительные органы должны обеспечить доступ к задержанному адвоката в течение 4 дней. Однако до сих пор этого не сделали.

"Консулы генерального консульства в Ростове-на-Дону 31 августа и 1 сентября прибыли к управлению федеральной службы безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае с целью встречи с заключенным", – сообщил он.

"Однако они не были допущены к задержанному гражданину Украины, что является грубым нарушением консульской конвенции между Украиной и Россией в части, касающейся требования обеспечения российскими компетентными органами реализации права консульского должностного лица посетить задержанного. В том числе и предоставлении ему необходимой правовой помощи не позднее, чем через 4 дня после ареста. А он, как сообщается в официальном сообщении генеральному консульству Украины, был задержан 25 августа", – сказал Карилич.

Ранее сообщалось, что пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме. Об этом украинскому МИДу официально сообщили в РФ.

Как известно, белорусская сторона лишь 31 августа подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Беларусь 24 августа.

При этом правоохранители республики отмечали, что информации о выезде из Беларуси Гриба не имеют.

Яна Миланова, УП

Темы: Росcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: