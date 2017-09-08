Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 8 сентября на Украинской правде.

О взорванном авто. В центре Киева возле Бессарабского рынка на улице Павла Скоропадского взорвался автомобиль Toyota Camry.

Погибшим при взрыве был Темур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.

Махаури задерживался в январе 2017 года в Украине, но заключил сделку со следствием, признал свою вину и получил условный срок (статья - "незаконное хранение оружия") - 5 лет с отсрочкой на 3 года.

По данным британских СМИ, несколько лет назад Махаури был задержан турецкими правоохранительными органами по подозрению в серии убийств чеченцев-сторонников Доку Умарова на территории Турции.

По данным российского издания "Коммерсант", Махаури также известен как участник событий 2012 года в ущелье Лопота, где грузинские спецназовцы уничтожили группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан.

Об обстрелянном авто. Около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

О еврономерах. Переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тысячи евро.

О Саакашвили. Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили 7 сентября встречался с олигархом Игорем Коломойским.

О Януковиче. Адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP заявляет, что Еврокомиссия и члены Евросоюза не обнаружили замороженных средств экс-президента Украины Виктора Януковича.

О Грибе. Представители защиты приехали в следственный изолятор ФСБ в Краснодаре, где содержится гражданин Украины Павел Гриб, однако их к задержанному пока не пускают.

О Васине. Представители ОРДЛО подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева (Васина) в списках на обмен.