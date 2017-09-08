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Саакашвілі у Женеві зустрівся з Коломойським – джерела

П'ятниця, 8 вересня 2017, 13:36

Колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі 7 вересня зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це "Українській правді" повідомили джерела з оточення Коломойського.

Із їхніх слів, зустріч відбулася в Женеві в готелі "Four seasons".

"Прилетів, повечеряли. Сказав (Саакашвілі), що збирається йти (в Україну – ред.)", – зазначив співрозмовник.

УП намагається отримати коментар у речниці Саакашвілі.

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України, виданого у травні 2015 року.

Саакашвілі заявляв, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон і через пункт пропуску "Краковець" спробує в’їхати в Україну. Він подорожує з українським паспортом.

Між тим, Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Міністерство юстиції України заявило, що перешле його до Генеральної прокуратури для перевірки, а у ГПУ заявили, що рішення ухвалюватиме Мін’юст.

Джерела в керівництві ГПУ заявляли раніше, що, якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле третій запит про екстрадицію, – його видадуть.

Народні депутати від партії "Самопоміч" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець" 10 вересня, як і представники "Демальянсу".

Свого часу Саакашвілі конфліктував із Коломойським, який володіє, зокрема, авіа- й медіабізнесом. Але у липні екс-керівник Дніпропетровської області заявив, що "позбавлення громадянства Саакашвілі – це ганебна пляма на репутації України", і що в разі позбавлення громадянства самого олігарха присутність Саакашвілі в цьому ряду "буде дуже почесною".

"Українська правда"

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Теми: СаакашвіліКоломойськийШвейцарія
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