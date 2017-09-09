Пострадавшая от взрыва авто в тяжелом состоянии, СМИ назвали имя

Пострадавшая в результате взрыва автомобиля в центре Киева находится в реанимации в тяжелом состоянии, ей грозит ампутация конечности.

Об этом сообщил заведующий отделением политравмы ГКБ №17 Дмитрий Мясников в эфире канала "112 Украина".

Он сообщил, что пострадавшую оперировали 4 бригады хирургов различных специальностей.

"Скорее всего, еще будет оперативное вмешательство", - добавил хирург.

Вместе с тем, 24 канал со ссылкой на источники сообщает, что в автомобиле Тимура Махаури, который взорвали на Бессарабской площади возле "Арена Сити" в Киеве, вероятно была модель Наталья Кошель.

Наталья Кошель 24 канал

"Она модель, которая неоднократно снималась в различных рекламных показах", - сообщает канал.

Наталья Кошель 24 канал

В то же время советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире канала "112 Украина" в субботу сообщил, что мощность взрыва, в результате которого погиб Махаури, составляла от 600 грамм до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Вид взрывного устройства выясняется.

Как известно, вечером 8 сентября в центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвалось авто с грузинскими номерами. В машине находились трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, здоровью ребенка угрозы нет.



Позже выяснилось, что погибшим был Темур Махаури.

Глава департамента по связям с общественностью МВД Артем Шевченко заявил, что "этот человек вряд ли являл собой пример законопослушного гражданина".

Пресс-служба СБУ заявила, что Али Тимаев, известный как Тимур Махаури, всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Украинская правда