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СБУ: на Махаури давно охотились российские спецслужбы

Суббота, 9 сентября 2017, 09:32
СБУ: на Махаури давно охотились российские спецслужбы

Погибший от взрыва в центре Киева Али Тимаев, известный как Тимур Махаури, всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, Али Тимаев, никнейм - "Тимур Махаури", 04.04.1978 г.р., уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики.

"Всеми возможными средствами боролся с "Путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики", - заявили в СБУ.

В период с 1999 по 2000 годы Тимаев участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.

"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего в отношении него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВУ в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить. Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО ", - отметили в спецслужбе.

Как известно, вечером 8 сентября в центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвалось авто с грузинскими номерами. В машине находились трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, здоровью ребенка угрозы нет.

Позже выяснилось, что погибшим был Темур Махаури.

Глава департамента по связям с общественностью МВД Артем Шевченко заявил, что "этот человек вряд ли являл собой пример законопослушного гражданина".

Украинская правда

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Темы: Киевубийство
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