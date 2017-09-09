Военные на первой линии в АТО получат 10 тысяч доплаты - Порошенко

Украинские военные получат 10 тысяч гривен доплаты за пребывание на первой линии в зоне проведения АТО.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе визита в Винницкую область 9 сентября.

Он отметил, что доплата военным за пребывание в зоне АТО значительно повышена, одно из последних повышений состоялось в августе 2017 согласно проекту постановления, которым изменены начисления денежного довольствия военным.

Президент добавил, что в текущем году военнослужащие Нацгвардии получат более 450 квартир.

"В этих сложных условиях мы особенно ценим и поддерживаем Вооруженные силы Украины и Нацгвардию ... Я, правительство и парламент делаем все для увеличения уровня денежного обеспечения, чтобы улучшить состояние материально-технического обеспечения гвардии, получить новые образцы вооружения", - отметил Порошенко.

Украинская правда