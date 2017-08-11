С сентября военным в зоне АТО повысят зарплаты

Ежемесячный оклад военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения АТО на Донбассе, будет увеличен с сентября текущего года.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает "Интерфакс-Украина".

"Министр обороны Украины - генерал армии Степан Полторак подписал приказ, которым увеличены выплаты военнослужащим, которые проходят службу в районе проведения АТО. В соответствии с приказом оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс. грн в месяц, на второй линии - до 4,5 тыс. грн", - рассказал он.

При этом президент Петр Порошенко написал в Facebook, что также на 15-20% вырастет денежное содержание рядового, сержантского, старшинского состава ВДВ и морской пехоты.

Как сообщалось, 5 августа президент Петр Порошенко заявил об увеличении денежного содержания военнослужащих Вооруженных сил Украины, но не сказал, когда именно это случится.

Начиная с апреля, на 1100-1500 гривен повысился размер денежного вознаграждения за выполнение боевых заданий в зоне АТО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов направил в Кабинет министров предложение предусмотреть в госбюджете на 2018 года больше денег для зарплат военнослужащим.