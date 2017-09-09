Украина передала СБ ООН свой проект резолюции о миротворцах

Украинская делегация в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на днях передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в пятницу в эфире одного из национальных телеканалов, пишет УНИАН.

По его словам, украинская сторона передала партнерам в Совете безопасности ООН свою резолюцию о размещении миротворцев еще в 2016 году.

"К сожалению, в то время она не вызвала ответной реакции и от партнеров, поскольку Российская Федерация заняла негативистскую позицию", - отметил Елисеев.

"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", - сказал заместитель главы АП.

Как известно, 5 сентября президент РФ Владимир Путин поручил министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

В тот же день Россия направила проект резолюции о размещении миротворцевна Донбассе генсекретарю ООН и главе Совета безопасности ООН.



Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.



В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.



У Украины готова своя резолюция по миротворцам, заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Президент Петр Порошенко 7 сентября заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, в миссии не должно быть россиян, не может и речи идти о согласовании ее введения с боевиками, также она не должна означать отмену или ослабление антироссийских санкций.

Порошенко во время обращения к Верховной Раде констатировал, что "договориться о параметрах миротворческой миссии будет чрезвычайно сложно".