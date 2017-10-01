В РФ умер еще один офицер, воевавший в Сирии

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Воскресенье, 1 октября 2017, 21:04

В Москве скончался командир 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии. 

Как сообщает мурманское СМИ "Северпост", Федянин подорвался на фугасе,  после чего был срочно госпитализирован в Россию.

Минобороны РФ о гибели офицера морской пехоты в Сирии не сообщало. 

По данным Deita, Федянин пострадал от того же артиллерийского обстрела боевиков  "Исламского государства", в котором погиб российский генерал Валерий Асапов.

Как сообщал ранее "InformNapalm", подразделения 61-й бригады морской пехоты Северного флота дислоцировались на границе с Украиной в 2014 году во время оккупации Донбасса Россией. 

Бригада располагалась в районе Каменск-Шахтинска Ростовской области. 

Темы: Росcия Сирия Донбасс
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