У Сирії загинув російський генерал, що керував бойовиками на Донбасі

В ході операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов.

Про це 24 вересня повідомили в Міноборони РФ, пише "Інтерфакс".

"В результаті раптового мінометного обстрілу бойовиків ІГІЛ Асапов зазнав смертельного поранення від розриву міни", - зазначили в Міноборони.

Згідно з повідомленням, старший групи російських військових радників перебував на командному пункті сирійських військ, надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією зі звільнення міста Дейр-ез-Зор.

Загиблого представлено до високої державної нагороди посмертно.

Як відомо, за даними української розвідки, російський генерал-майор Валерій Асапов керував 1 армійським корпусом бойовиків ОРДО у Донецьку.

"Встановлено, що генерал-майор Асапов прибув з посади "командующего 68 армейским корпусом Восточного военного округа ВС РФ" (м. Южно-Сахалінськ). 3 березня ц.р. командувач 1 АК здійснив перевірку підрозділів 9 особливого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) в районах пунктів Козацьке та Маркине", - повідомляли у ГУР МОУ.