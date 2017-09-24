Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сирії загинув російський генерал, що керував бойовиками на Донбасі

Неділя, 24 вересня 2017, 22:06
У Сирії загинув російський генерал, що керував бойовиками на Донбасі

В ході операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов.

Про це 24 вересня повідомили в Міноборони РФ, пише "Інтерфакс".

"В результаті раптового мінометного обстрілу бойовиків ІГІЛ Асапов зазнав смертельного поранення від розриву міни", - зазначили в Міноборони.

Згідно з повідомленням, старший групи російських військових радників перебував на командному пункті сирійських військ, надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією зі звільнення міста Дейр-ез-Зор.

Загиблого представлено до високої державної нагороди посмертно.

Як відомо, за даними української розвідки, російський генерал-майор Валерій Асапов керував 1 армійським корпусом бойовиків ОРДО у Донецьку.

 

"Встановлено, що генерал-майор Асапов прибув з посади "командующего 68 армейским корпусом Восточного военного округа ВС РФ" (м. Южно-Сахалінськ). 3 березня ц.р. командувач 1 АК здійснив перевірку підрозділів 9 особливого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) в районах пунктів Козацьке та Маркине", - повідомляли у ГУР МОУ. 

"Українська правда" в Threads

Теми: СиріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Сирія
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Україна планувала атаки на російські війська у Сирії – ЗМІ
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: