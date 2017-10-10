Стало известно, кому Рада планирует запретить выезд в РФ

339 просмотров
Вторник, 10 октября 2017, 10:40

Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона о временном ограничении права украинцев на выезд в Россию касается только государственных служащих.

Об этом говорится в тексте законопроекта №7187, опубликованном на сайте парламента.

Авторы законодательной инициативы предлагают ввести временный запрет на поездки в Россию как страны-агрессора лицам, являющимся государственными служащими.

В то же время планируется, что действие закона не будет распространяться на работников дипломатических служб, или на случаи выезда с целью срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника.

Предлагается, чтобы временное ограничение действовало до решений Верховной Рады о признании недействительными закона о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины и постановления о признании России государством-агрессором.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 10 законов и Кодекс об административных правонарушениях, а также приведение некоторых положений законов в соответствие с новой редакцией закона Украины "О государственной службе".

За нарушение этих ограничений инициаторы закона предлагают административные наказания, а именно - штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год.

Как сообщалось, 9 октября народные депутаты из фракции БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко внесли на рассмотрение парламента законопроект №7187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)".

По состоянию на вчера текст законопроекта на веб-странице Рады отсутствовал.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада законодательство Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ирина Луценко: В законопроект по Донбассу внесут правки о Крыме 10 октября 2017, 04:33
Кабмин инициирует закон об ответственности чиновников за давление на бизнес 10 октября 2017, 02:55
Герасимов анонсировал новый проект закона по Антикоррупционному суду 10 октября 2017, 01:17
powered by lun.ua
Главные новости
Венгерский глава МИД отказался ехать с Климкиным на Закарпатье
ЕС требует от Украины антикоррупционный суд. Поможет с отбором
Хроника 10 октября. Тузла раздора и уголовное дело против Порошенко
Венгрия хочет пересмотра соглашения Украина – ЕС из-за закона об образовании
Все новости
перфоманс

Как понимать концептуальные арт-проекты: разговор по душам о современном искусстве

видео

Почему нас становится меньше? Доступно о сложных демографических вопросах

память

Настоящая история без брома и нафталина – фестиваль "История.UA"