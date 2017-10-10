Стало известно, кому Рада планирует запретить выезд в РФ

Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона о временном ограничении права украинцев на выезд в Россию касается только государственных служащих.

Об этом говорится в тексте законопроекта №7187, опубликованном на сайте парламента.

Авторы законодательной инициативы предлагают ввести временный запрет на поездки в Россию как страны-агрессора лицам, являющимся государственными служащими.

В то же время планируется, что действие закона не будет распространяться на работников дипломатических служб, или на случаи выезда с целью срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника.

Предлагается, чтобы временное ограничение действовало до решений Верховной Рады о признании недействительными закона о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины и постановления о признании России государством-агрессором.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 10 законов и Кодекс об административных правонарушениях, а также приведение некоторых положений законов в соответствие с новой редакцией закона Украины "О государственной службе".

За нарушение этих ограничений инициаторы закона предлагают административные наказания, а именно - штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год.

Как сообщалось, 9 октября народные депутаты из фракции БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко внесли на рассмотрение парламента законопроект №7187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)".

По состоянию на понедельник текст законопроекта на веб-странице Рады отсутствовал.

Украинская правда