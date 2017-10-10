"Прорыв Саакашвили": полиция хочет доступ к материалам "Громадського ТВ"

Следователи Национальной полиции пытаются получить доступ к материалам "Громадського" телевидения в рамках расследования дела о незаконном пересечении границы 10 сентября 2017 года.



Об этом сообщает во вторник исполнительный директор "Громадського" Екатерина Горчинская.



"Второй раз за 3 рабочих дня в "Громадське" приходят следователи Нацполиции. В пятницу приходили с обыском в Киевгорстрой - и решили почему-то и к нам прийти, хотя решения суда на это не было. Помещение в Киевгорстрое арендуем давно, договор об этом у следователей был", – пишет она.

"Сегодня снова пришли. Трое приехали из Львова, изымать материалы о незаконном пересечении границы Давидом Сакварелидзе. Пришли втроем получить "временный доступ" к видеоматериалам – хотя обычно в подобных случаях просто присылают письма. Как-то странно. Соупадение, пожалуй", - отмечает Горчинская.

"Их интересуют все события, которые происходили на пункте пропуска Щегини", - рассказала Горчинская УП.



В свою очередь в комментарии "Украинской правде" следователи заявили, что пришли, выполняя решение суда о временном доступе к информации.



По словам Горчинской, в постановлении есть еще несколько изданий, но сотрудники полиции отказываются их назвать.



Она взяла в следственных флешку, чтобы залить на нее видео.



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Украинская правда