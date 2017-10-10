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"Прорыв Саакашвили": полиция хочет доступ к материалам "Громадського ТВ"

Вторник, 10 октября 2017, 11:59

Следователи Национальной полиции пытаются получить доступ к материалам "Громадського" телевидения в рамках расследования дела о незаконном пересечении границы 10 сентября 2017 года.

Об этом сообщает во вторник исполнительный директор "Громадського" Екатерина Горчинская.

"Второй раз за 3 рабочих дня в "Громадське" приходят следователи Нацполиции. В пятницу приходили с обыском в Киевгорстрой - и решили почему-то и к нам прийти, хотя решения суда на это не было. Помещение в Киевгорстрое арендуем давно, договор об этом у следователей был", – пишет она.

 
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"Сегодня снова пришли. Трое приехали из Львова, изымать материалы о незаконном пересечении границы Давидом Сакварелидзе. Пришли втроем получить "временный доступ" к видеоматериалам – хотя обычно в подобных случаях просто присылают письма. Как-то странно. Соупадение, пожалуй", - отмечает Горчинская.

"Их интересуют все события, которые происходили на пункте пропуска Щегини", - рассказала Горчинская УП.

В свою очередь в комментарии "Украинской правде" следователи заявили, что пришли, выполняя решение суда о временном доступе к информации.

В постановлении есть еще несколько изданий, но сотрудники полиции отказываются их назвать.

Горчинская взяла у следователей флешку, чтобы залить на нее видео.

Как сообщает "Громадське", в постановлении отмечается, что следователь Нацполиции Львовской области по согласованию с прокуратурой "обратился в суд с ходатайством о предоставлении временного доступа к немонтированной версии фото и видео, которые были зафиксированы с помощью технических средств работниками ОО "Громадське телебачення" о событиях , которые имели место недалеко международного автомобильного пункта пропуска "Шегини"... 10.09.2017 года с возможностью ознакомления и изъятия их".

Приняла ходатайство судья Галицкого районного суда города Львова Зубачик Наталья Богдановна.

Как видно из обнародованного позже журналистами документа, в постановлении суда также фигурируют следующие СМИ: "1+1", Телерадиокомпания "Люкс", ICTV, ТРК "Украина", СТБ, "Новини 24 години", "Львів ТБ", "Волинські новини" и телеканал "Интер".

 
 
 

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Как известно, 10 сентября 2017 года лидер партии "Рух нових сил", бывший председатель Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл в Украину, в сопровождении толпы сторонников прорвавшись через госграницу Украины со стороны Польши на пункте пропуска "Шегини", не пройдя пограничного контроля.

Позже силовики заявили, что в столкновениях со сторонниками Саакашвили пострадали более 20 пограничников и сотрудников полиции.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в том числе протоколы составлены по 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и в отношении самого Саакашвили.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что протоколы о незаконном пересечении границы вручили Юлии Тимошенко и еще двум народным депутатам, имен которых не назвали.

10 гражданам Грузии запретили въезд в Украину после прорыва в "Шегинях".

Украинская правда

Темы: СаакашвилиполицияСМИ
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