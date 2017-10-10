"Прорив Саакашвілі": поліція хоче доступ до матеріалів "Громадського ТБ"

Слідчі Національної поліції намагаються отримати доступ до матеріалів Громадського телебачення у рамках розслідування справи про незаконний перетин кордону 10 вересня 2017 року.

Про це повідомляє у вівторок виконавчий директор Громадського Катерина Горчинська.

"Другий раз за 3 робочих дні на Громадське приходять слідчі Нацполіції. В п'ятницю приходили з обшуком до Київмісьбуду – і вирішили чомусь і до нас завітати, хоча ухвали суду на це не було. Приміщення в Київмісьбуді орендуємо давно, договір про це слідчі мали", – пише вона.

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"Сьогодні знову завітали. Троє приїхало зі Львова, вилучати матеріали про незаконний перетин кордону Давідом Сакварелідзе. Прийшли втрьох отримати "тимчасовий доступ" до відеоматеріалів - хоча зазвичай у схожих випадках просто надсилають листа. Якось дивно. Соупадєніє, мабуть", – зазначає Горчинська.

"Їх цікавлять всі події, які відбувалися на пункті пропуску Щегині", – розповіла Горчинська УП.

В свою чергу в коментарі "Українській правді" слідчі заявили, що прийшли, виконуючи ухвалу суду про тимчасовий доступ до інформації.

В ухвалі є ще кілька видань, але співробітники поліції відмовляються їх назвати.

Горчинська взяла у слідчих флешку, щоб залити на неї відео.

Як повідомляє Громадське, в ухвалі зазначається, що слідчий Нацполіції Львівської області за погодженням із прокуратурою "звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до не монтованої версії фото та відеозаписів, які були зафіксовані за допомогою технічних засобів працівниками ГО "Громадське телебачення" щодо подій, які мали місце неподалік міжнародного автомобільного пункту пропуску "Шегині"… 10.09.2017 року з можливістю ознайомлення та вилучення їх".

Ухвалила клопотання слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Зубачик Наталія Богданівна.

Як видно з оприлюдненого пізніше журналістами документа, в постанові суду також фігурують такі ЗМІ: "1 + 1", Телерадіокомпанія "Люкс", ICTV, ТРК "Україна", СТБ, "Новини 24 години", "Львів ТБ", "Волинські новини" і телеканал" Інтер ".

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Як відомо, 10 вересня 2017 року лідер партії "Рух нових сил", колишній голова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув до України, в супроводі натовпу прихильників прорвавшись через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску "Шегині", не пройшовши прикордонного контролю.

Пізніше силовики заявили, що в сутичках із прихильниками Саакашвілі постраждали понад 20 прикордонників і працівників поліції.

Держприкордонслужба склала 15 протоколів за ст. 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону), зокрема протоколи складено щодо 4 українських журналістів, 10 іноземців і щодо самого Саакашвілі.

Крім того, в ДПСУ повідомили, що протоколи про незаконний перетин кордону вручили Юлії Тимошенко і ще двом народним депутатам, імен яких не назвали.

10 громадянам Грузії заборонили в’їзд до України після прориву у "Шегинях".

Українська правда