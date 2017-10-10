Штепа говорит, что получала указания от Пашинского и Наливайченко

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Вторник, 10 октября 2017, 13:40

Экс-мэр Неля Штепа, которая недавно венулась в Славянск, заявляет, что свои действия во время захвата в 2014 году сепаратистами госучреждений, она согласовывала с нардепом Сергеем Пашинским.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Новости Донбасса".

"Я говорила с Пашинский каждую минуту. У меня есть телефон, есть распечатка, что он мне звонил, ну, наверное раз 100 за эти три дня (когда захватывали госучреждения в городе - ред.)", - сказала она.

"Во-первых, на первый день они (Пашинский - ред.) хотели, чтобы я освободила заложников, которые были в здании милиции. Мы все сделали. Потом он начал говорить, что я должна ездить по городу и смотреть, сколько их человек и где они находятся (Боевиков – ред.). Мы это делали. Пашинский мне звонил каждые 5 минут, каждые. И ночью, и вообще просто", - добавила Штепа.

Она также рассказала, что кроме Пашинского звонил Валентин Наливайченко.

"Звонил Пашинский, Наливайченко, но с самим Турчиновым я не говорила. Но Наливайченко и Пашинский мне постоянно говорили, что это указание Турчинова. ", - сказала она.

Штепа заявляет, что их приглашали на заседание суда.

"Но они не идут. Понимаете, это же такая ситуация, сегодня я виновата, а завтра они приходят и с них начнут спрашивать. А почему вы и не приехали? Почему послали женщину к зданию милиции?", - сказала она.

Как известно, Штепу задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.



20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил ее из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В октябре 2017 Штепа выписалась из харьковской больницы, куда она была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.

Темы: Славянск Пашинский Турчинов
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