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Штепа каже, що отримувала вказівки від Пашинського і Наливайченка

Вівторок, 10 жовтня 2017, 13:40

Екс-мер Неля Штепа, яка нещодавно повенулася до Слов'янська, заявляє, що свої дії під час захоплення у 2014 році сепаратистами держустанов вона узгоджувала із нардепом Сергієм Пашинським.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Новости Донбасса".

"Я говорила з Пашинським кожну хвилину. У мене є телефон, є роздруківка, що він мені дзвонив, ну, напевно раз 100 за ці три дні (коли захоплювали установи в місті – ред.)", - сказала вона.

"По-перше, на перший день вони (Пашинський – ред.) хотіли, щоб я звільнила заручників, які були в будівлі міліції. Ми все зробили. Потім він почав говорити, що я мусила їздити по місту і дивитися, скільки їх людей, і де вони знаходяться (Бойовиків –ред.). Ми це робили. Пашинський мені дзвонив кожні 5 хвилин, кожні. І вночі, і взагалі просто", - додала Штепа.

Вона також розповіла, що окрім Пашинського дзвонив Валентин Наливайченко.

"Але Наливайченко і Пашинський мені постійно говорили, що це вказівка ​​Турчинова", - сказала вона.

Штепа заявляє, що їх запрошували на засідання суду.

"Але вони не йдуть. Розумієте, це ж така ситуація, сьогодні я винна, а завтра вони приходять і з них почнуть запитувати. А чому ви і не приїхали? Чому послали жінку до будівлі міліції?", - сказала вона.

Як відомо, Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, у полоні терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічне ув'язнення.

20 вересня Ленінський районний суд Харкова відпустив її із СІЗО та відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

У жовтні 2017 року Штепа виписалася з харківської лікарні, куди її було госпіталізовано з гіпертонічним кризом, і повернулася додому, у Слов'янськ.

Теми: Слов'янськПашинськийТурчинов
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